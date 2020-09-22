Ekonomi Batı Karadeniz'de palamut bereketi

Batı Karadeniz'de palamut bereketi

Ekonomi

Batı Karadeniz'de palamut bereketi

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bölgede ciddi bir palamut avcılığının söz konusu olduğunu söyledi.

22 Eylül 2020, Salı 18:55 Son Güncelleme:
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Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, poyrazın ardından tekrar denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, 7 metrelik tekneleriyle yaklaşık 1500 palamut tutarak limana döndü. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede palamut bolluğu olduğunu söyledi.

''Bundan sonra daha da iyi olacaktır''

Hafta sonu yaşanan poyrazın ardından yeniden denize açılan balıkçıların, bol miktarda palamutla limana döndüğünü anlatan Karakaş, "Bölgemizde ciddi bir palamut avcılığı söz konusu. 7 metrelik tekneden bile 1500 palamut alınmış durumda. Palamut avcılığı bundan sonra daha da iyi olacaktır. Havalar düzeldikçe daha çok tekne denize çıkacaktır ve avcılık daha fazla olacaktır." diye konuştu.

AA


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