Batı medyası bu olayı konuşuyor! Görüntülere CNN TÜRK ulaştı

CNN TÜRK'ün ulaştığı özel görüntülerde Ege'deki kurumsam barbarlık ortaya koyuluyor. Zulme ait bu yeni görüntüler batı medyasında da geniş yer buldu. Alman Der Spiegel dergisi de bu görüntüleri manşetine taşıdı.

Roller farklı

Tarih 8 Haziran 2020... İçerisinde çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenler Ege'de dalgalarla boğuşuyor. Yunan kıyısına doğru ilerleyen göçmenlerin önünde bir engel var; Frontex... Frontex gemisi aslında Avrupa Birliği'nin sınırlarını korumak için kurduğu güvenlik gücü. Denizde de güvenliği Yunan güçleriyle birlikte eş zamanlı sağlıyorlar. Ancak bu kez rolleri farklı. Denizde gördükleri göçmen botunu Yunan güçlerine itiyorlar. Hatta göçmen dolu botun Yunan karasına ilerlemesini engelliyorlar. O anlar kameralarca an be an kaydedildi.

Yunan güçleri bota iniyor

Yunanistan'ın Midilli adasına ilerleyen göçmen botu durduruluyor. Bota iki Yunan güvenlik gücü bindiriliyor. Yunan sahil güvenliği mülteci botunun motoruna müdahale ederek denizin ortasında hareketsiz bırakıyor. Hareketsiz bırakılan mülteci botu Türk karasularına doğru geri itiliyor. Ancak hava ve deniz şartları kötü, bu yüzden Türk karasularına gelemeyen bota yeniden Yunan güçleri müdahale ediyor. AB sınır gücü Frontex ve Yunan güçlerinin ortaklaşa yaptığı müdahale saatlerce sürüyor. Bu sırada NATO gemileri de bölgede göçmenlere çirkin müdahale Almanya'ya ait bir NATO savaş gemisinin önünde gerçekleşiyor ve onlar da Yunan güçlerine herhangi bir uyarıda bulunmuyor.





x





Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Denizdeki 2,5 satlik can pazarının ardından Türk Sahil Güvenliği Yunan güçlerini uyarıyor. Denizde o dakikada kadın, çocuk, yaşlı 47 göçmen denizin ortasında hareketsiz bırakılarak kaderine terk ediliyor. Mültecilerin yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişip kurtarıyor.