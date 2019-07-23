Batı Nil Virüsü, griple karıştırılabilir
Avcılar ve Esenyurt bölgesinde bulunan dere yatağında son zamanlarda birden fazla kişide görülen ateşli hastalığın nedeni, ilk bulgulara göre "Batı Nil Ateşli Virüsü" çıktı. Sivrisineklerden insanlara geçtiği bilinen virüs, İstanbul’da ilk kez görülürken uzmanlar belirtilerin griple karıştırılabileceği konusunda uyarıda bulundu...
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kenan Keskin: "Batı Nil Virüsü enfeksiyonu, yaz aylarında görülüyor. Ender de olsa yaşamı tehdit edebilen virüs, kişide sivrisinek maruziyetinden sonra ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açtığı için bulgular griple karıştırılabiliyor. Bu tablonun ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden uzmana başvurulması önem taşıyor" uyarısında bulundu.
"Hastalığın bulaşmasını önlemenin en etkili yolu sivrisinekten korunmaktır. Dışarı çıkıldığında sinek kovucular kullanılmalıdır. Doğal yöntemlerden lavanta yağı, limon-okaliptus ağacı yağı gibi bitkisel çözümler denenebilir. Bunların yanı sıra da devletimizin ve yerel yönetimlerin sivrisinekle mücadele için gerekli önlemleri alması gerekir" dedi.
AA
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