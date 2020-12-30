Batı tipi beslenme hamileliği tehlikeye atıyor

Araştırma, bu yağ asidinin neden olduğu potansiyel değişikliklerin, zayıf fetal gelişim ve gebelik yan etkileri yaşama riskinin artmasına neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Çalışma, Omega 6 yağ asitlerini ve özellikle linoleik asidi, hamilelik sırasında birçok sorunun baş faktörü olarak görüyor. Omega 3 yağ asitlerinin daha yüksek bulunduğu bazı diyetlerin aksine tipik bir batı tipi beslenme, Omega 6 yağları ve özellikle yemek pişirmek için kullanılan yağlar ve patates cipsi gibi kızartılmış yiyeceklerde bulunan linoleik asitler oldukça yüksek.

Omega 6 yağ asitlerine dikkat!

Omega 6 yağ asitleri sağlık için önemli olsa da bunların aşırı tüketimi, iltihabın gelişmesine ve zamanla kronik iltihaptan kaynaklanan sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı araştırmalar sonucunda uzmanlar, sağlık açısından ideal olanın Omega 3 ve düşük miktarda Omega 6 bulunduran beslenme tipleri olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar bu araştırmaları linoleik asit açısından yüksek bir beslenme tipi uygulanan hamile sıçanlar üzerinde yaptılar. Hamile sıçanların yanı sıra bebeklerin karaciğer inflamatuar proteinlerini, leptin hormon seviyelerini ve kolestrol seviyelerinin gelişimini de incelemişlerdir. Bu beslenme tipi, linoleik asit bakımından yüksek insan diyetlerinde ortaya çıkma eğiliminde olan yağ, tuz, şeker seviyelerini aratmadı.

Çalışmaya göre sonuçlar, inflamatuar protein konsantrasyonlarındaki değişikliklerin yanı sıra, fetal büyüme ve gelişmeyi potansiyel olarak düzenleyen bir hormondaki değişimler ve hamilelik sırasında uterus kasılmalarına neden olabilecek bir proteinin seviyesindeki değişimler oldu.

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