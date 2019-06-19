‘Batı Yakası Hikayesi’ yeniden çekiliyor
Yönetmen Steven Spielberg, ‘Batı Yakası Hikayesi’ni yeniden çekeceğini açıkladı
1961 yapımı ‘Batı Yakası Hikayesi’, ABD New York’ta 2 ayrı çetenin hikayesini anlatıyordu.
Bir nesli derinden etkileyen film 10 Oscar kazanmıştı.
Yönetmen Steven Spielberg, ‘Batı Yakası Hikayesi’ni yeniden çekeceğini açıkladı.
İSMİ DUYULMAMIŞ OYUNCULAR...
Yeni filmin çekimlerinden ilk görüntü önceki gün basına dağıtıldı.
Yeni filmin kadrosu daha önce ismi duyulmamış oyunculardan oluşuyor.
Orijinal filmde başrolde Natalie Wood yer alıyordu.