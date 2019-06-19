‘Batı Yakası Hikayesi’ yeniden çekiliyor

Yönetmen Steven Spielberg, ‘Batı Yakası Hikayesi’ni yeniden çekeceğini açıkladı

19 Haziran 2019, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
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‘Batı Yakası Hikayesi’ yeniden çekiliyor

1961 yapımı ‘Batı Yakası Hikayesi’, ABD New York’ta 2 ayrı çetenin hikayesini anlatıyordu.

Bir nesli derinden etkileyen film 10 Oscar kazanmıştı.

Yönetmen Steven Spielberg, ‘Batı Yakası Hikayesi’ni yeniden çekeceğini açıkladı.

İSMİ DUYULMAMIŞ OYUNCULAR...

Yeni filmin çekimlerinden ilk görüntü önceki gün basına dağıtıldı.

Yeni filmin kadrosu daha önce ismi duyulmamış oyunculardan oluşuyor.

Orijinal filmde başrolde Natalie Wood yer alıyordu.

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