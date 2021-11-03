Batıgöz Bakü Hastanesi hizmete girdi

Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, şu bilgileri verdi: "29 Ekim’de, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hediye ettiği Cumhuriyet Bayramı gibi özel bir günde gerçekleştirdiğimiz açılışın hem Türkiye hem de Azerbaycan için hayırlı olmasını diliyorum. Azerbaycan’ın kurucusu Haydar Aliyev’in ‘Biz bir millet, iki devletiz’ sözünden de aldığımız ilhamla Batıgöz’ün 17 yıllık özel sağlık hizmeti deneyimini, kardeş ülkemiz Azerbaycan’la paylaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz."

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