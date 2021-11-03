Sağlık Batıgöz Bakü Hastanesi hizmete girdi

Batıgöz Bakü Hastanesi hizmete girdi

Sağlık

Batıgöz Bakü Hastanesi hizmete girdi

Batıgöz Sağlık Grubu, bugün Bakü’deki yeni hastanesini hizmete açtı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 09:49 Son Güncelleme:
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Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, şu bilgileri verdi: "29 Ekim’de, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hediye ettiği Cumhuriyet Bayramı gibi özel bir günde gerçekleştirdiğimiz açılışın hem Türkiye hem de Azerbaycan için hayırlı olmasını diliyorum. Azerbaycan’ın kurucusu Haydar Aliyev’in ‘Biz bir millet, iki devletiz’ sözünden de aldığımız ilhamla Batıgöz’ün 17 yıllık özel sağlık hizmeti deneyimini, kardeş ülkemiz Azerbaycan’la paylaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz."

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