Batık nedir? Neden oluşur?

Batık Nedir? Batıklar Neden Olur?

Batık oluşmaması için nelere dikkat etmek gerekli?

Batıklar neden olur sorusunun temelde bir cevabı vardır. Biri istenmeyen tüylerden kurtulmak için tercih edilen yöntem sırasındaki hatalar. Ancak hassas bir cilt yapısına sahip olanlar da ortada herhangi bir hata olmaksızın epilasyon sonrası sivilce ve batıklar da görülebilir.– Bacakları jilet ile alma en hızlı, en kolay ve en bütçe dostu yöntem olduğundan çok tercih ediliyor. Ancak bu hızlı yöntemi tercih ettiğiniz zaman aslında cildinize daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü sık sık jilet kullanmak cildi tahriş ettiği gibi batık oluşumuna da sebep olabilir. Bu herkeste böyle olacağı anlamını taşımaz, kişiniin cilt yapısıyla da ilgilidir.– Tüylerin fazla uzamasını beklemeden onlardan kurtulmak şarttır. Aksi halde uzun kıllar alınırken kırılabilir ki bu da batığa zemin hazırlamak demektir.– Eğer istenmeyen tüylerden kurtulmak için ağda yapıyorsanız veya yaptırıyorsanız mutlaka tüylerin çıkış yönüne doğru işlemin yapıldığından emin olmalısınız.– Batık oluştuğunu gördüğünüz zaman asla kılı tırnağınızla veya başka bir aletle çıkarmaya çalışmamalısınız. Bu batığın ortadan kalmasını sağlamadığı gibi yara haline gelmesine de sebep olmak demektir.-Ağda sonrası nemlendirici krem ve losyonlar kullanmak gereklidir. Bu noktada tüylerin zamanla azalmasına yardımcı olabilecek tüy azaltıcı kremleri deneyebilirsiniz.– Banyo sırasında orta sertlikte bir kese kullanarak kese yapmak oldukça faydalıdır. Böylelikle ölü-kirli tabakadan cildi arındırmış, gözeneklerin açılmasını sağlamış olursunuz. Kese yapmak veya peeling ürünleri kullanmak batık oluşumunu önler. . Çünkü batıklar genellikle kendini hızla yenileyen ancak üstteki ölü derinin aynı hızla atılamadığı ciltlerde daha çok oluşur.– Kuru kese batıklar için en çok tercih edilen ve en etkili yöntemlerden biridir. Ancak kuru kesenin cilde zarar verdiğini de unutmamak gerekir. Özellikle de hassas bir cilde sahipseniz batıklardan kurtulmak isterken cildi daha fazla tahriş edebilirsiniz.