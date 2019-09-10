Batılılar Youtuber, doğulular astronot olmak istiyor
Çocuklar arasında yapılan bir araştırmada büyüyünce ne olmak istedikleri soruldu. Cevaplar dünyanın batısı ve doğusu arasında farklı sonuçlar ortaya çıkardı...
ABD, İngiltere ve Çin’de bir araştırma yapıldı. Araştırma için 8-12 yaş arasındaki çocuklara büyüdüklerinde ne olmak istedikleri soruldu. ABD ve İngiltere’de, Youtuber olmak birinci sırada yer aldı. Bu ülkelerdeki her 3 çocuktan biri Youtuber olmak istiyor.
Çin’de ise çocukların yüzde 56’sı astronot olmak istedi.