Batılılar Youtuber, doğulular astronot olmak istiyor

ABD, İngiltere ve Çin’de bir araştırma yapıldı. Araştırma için 8-12 yaş arasındaki çocuklara büyüdüklerinde ne olmak istedikleri soruldu. ABD ve İngiltere’de, Youtuber olmak birinci sırada yer aldı. Bu ülkelerdeki her 3 çocuktan biri Youtuber olmak istiyor.

Çin’de ise çocukların yüzde 56’sı astronot olmak istedi.