Yöresel lezzet düşkünlerinin severek yiyeceği batırık tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, batırık nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız batırık tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BATIRIK TARİFİ

Batırık malzemeler

1 su bardağı kısırlık bulgur

Yarım çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet salatalık

Yarım demet maydanoz

2 adet yeşil biber

Yarım demet nane

3 dal taze soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Marul

Tuz

BATIRIK YAPILIŞI

Domates, biber, salatalık ve yeşillikleri ince ince doğrayın. Soğanı rendeleyin ve kenara alın.

Bulgurun üzerine sıcak suyu döküp kabarmasını bekleyin. Bulgurlar kabarırken tahini bir tavada ısıtıp bulgura ekleyin. Kimyonu, soğanı, salçayı ve sebzeleri de ilave edip harmanlayın.

Baharatları ve nar ekşisini de ilave edip ezmeden güzelce karıştırın. Son olarak 5 su bardağı suyu ekleyip marulla servis edin.

Dilerseniz suyu eklemeden, küçük köftecikler yaparak da batırığı servis edebilirsiniz.



