Yemek Batırık nasıl yapılır? MasterChef 11 Kasım batırık tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Batırık nasıl yapılır? MasterChef 11 Kasım batırık tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Batırık nasıl yapılır? MasterChef 11 Kasım batırık tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye programında yarışmacılar Mersin yöresine ait batırık tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise batırık tarifi araştırıyor. Peki, batırık nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız batırık tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

11 Kasım 2021, Perşembe 17:47 Son Güncelleme:
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Yöresel lezzet düşkünlerinin severek yiyeceği batırık tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, batırık nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız batırık tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BATIRIK TARİFİ

Batırık malzemeler

  • 1 su bardağı kısırlık bulgur
  • Yarım çay bardağı tahin
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet salatalık
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 adet yeşil biber
  • Yarım demet nane
  • 3 dal taze soğan
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım çay bardağı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 5 su bardağı soğuk su
  • 2 çay bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Marul
  • Tuz

BATIRIK YAPILIŞI

Domates, biber, salatalık ve yeşillikleri ince ince doğrayın. Soğanı rendeleyin ve kenara alın.

Bulgurun üzerine sıcak suyu döküp kabarmasını bekleyin. Bulgurlar kabarırken tahini bir tavada ısıtıp bulgura ekleyin. Kimyonu, soğanı, salçayı ve sebzeleri de ilave edip harmanlayın.

Baharatları ve nar ekşisini de ilave edip ezmeden güzelce karıştırın. Son olarak 5 su bardağı suyu ekleyip marulla servis edin.

Dilerseniz suyu eklemeden, küçük köftecikler yaparak da batırığı servis edebilirsiniz.

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