Batman’da bedava ekmek kuyruğu

Aralarında çok sayıda Suriyelinin de bulunduğu ihtiyaç sahipleri, iftara birkaç saat kala yaklaşık 20 yıldır her ramazan ayında ücretsiz ekmek dağıtan fırının önünde kuyruğa giriyor.

















Günlük 500 ekmeğin dağıtıldığı fırında kişi başı 2 ekmek veriliyor. Hayırseverlerin katkılarıyla ücretsiz ekmek dağıtımı yaptıklarını söyleyen fırıncı Şerafettin Yüce, geçen yıl yoksullara 30 bin ekmek dağıttıklarını belirterek, "Ekmek dağıtımı sırasında maalesef istenmeyen manzaralar da oluşabiliyor. Herkes bir anda ekmek almak isteyince izdiham yaşanabiliyor. Bu manzara bizi de üzüyor. Ekmeğin yanı sıra bazı hayırseverlerin giyim ve ayakkabı yardımını da dar gelirlilere ulaştırıyoruz. Ramazan ayı sonrasında da yine ihtiyacı olanlar için askıda ekmek bulunduracağız" dedi.

























Arif ARSLAN / BATMAN, (DHA)