Siyaset Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da 7 kaymakam görevden alındı

Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da 7 kaymakam görevden alındı

Siyaset

Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da 7 kaymakam görevden alındı

Şanlıurfa, Batman ve Erzurum'da 7 kaymakam, İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

07 Eylül 2020, Pazartesi 15:22 Son Güncelleme:
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Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

Şanlıurfa'da 2 kaymakam 

Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın açığa alındığı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

(İHA)


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