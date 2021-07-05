Batman Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Batman Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. " açıklaması yapıldı.
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