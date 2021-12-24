Türkiye Batman Üniversitesi Öğretim elemanı alacak

Batman Üniversitesi Öğretim elemanı alacak

Türkiye

Batman Üniversitesi Öğretim elemanı alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim elemanı alacağını duyurdu.

24 Aralık 2021, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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