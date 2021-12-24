Türkiye Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim üyesi alacağını duyurdu.

24 Aralık 2021, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir" açıklaması yapıldı.


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