Türkiye Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

07 Ocak 2022, Cuma 17:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirlenen; 1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 3 adet boş pozisyona Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 2. Ek 2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Esasların Ek madde  2/c  kapsamında  yapılacak  yazılı  sınav  başarısı  sırasına  göre,  sözleşmeli  personel alınacaktır." Açıklaması yapıldı.

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