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Batman Valiliği'nden, kopan baraj kapağı sonrasında vatandaşlara uyarı

Dicle Barajı’nda aşırı yağan yağmur nedeniyle kapaklardan birinin kopması sonucu Batman Valiliği'nden uyarı geldi. Uyarıda Dicle Nehri kenarında bulunan vatandaşların dere yatağından uzak durulması gerektiği bildirildi

14 Aralık 2018, Cuma 20:25
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Batman Valiliği'nden, kopan baraj kapağı sonrasında vatandaşlara uyarı

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

 "Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan Dicle Barajı’nda, aşırı yağışlar nedeniyle 13.12.2018 tarihinde dolusavak kapaklarından birinin kopması sonucu gelen akımlara bağlı olarak Dicle Nehri yatağına zorunlu su tahliyesine başlandığı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünce bildirilmiştir. Dicle Barajı’ndan su tahliyesi devam etmekte olup, Dicle Nehri yatakları etrafında bulunan yerleşim birimleri ve bu güzergâhları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları, muhtemel can ve mal kaybının yaşanmaması için daha dikkatli olmaları gerekmektedir."


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