Batman'da 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

04 Ekim 2018, Perşembe 16:18
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Sason ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 43 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonda mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilere burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

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