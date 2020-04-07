Türkiye Batman'da bir köy için karantina kararı

Batman'da bir köy için karantina kararı

Türkiye

Batman'da bir köy için karantina kararı

Batman Sason'da Ergüne köyü, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

07 Nisan 2020, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Sason ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulanan Ergüne köyünde, corona virüs salgının kontrolü amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Köyün karantinaya alınmasına ilişkin Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Ergünü köyünde bir adreste corona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


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