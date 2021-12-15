Türkiye Batman’da korkunç olay! 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Batman’da korkunç olay! 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Türkiye

Batman’da korkunç olay! 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Batman’da dengesini kaybedip 6'ncı kattan sert zemine düşen 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Batman'da bulunan Turgut Özal Bulvarında bir apartmanda meydana gelen olayda, B.Y. isimli 6 yaşındaki kız çocuğu, balkonda dengesini kaybedip sert zemine çakıldı.


Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen 6 yaşındaki B.Y.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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