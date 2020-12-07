Türkiye "Batman'da küçük çocuğu 27 kişi istismar etti" iddiasına Emniyet'ten açıklama geldi

"Batman'da küçük çocuğu 27 kişi istismar etti" iddiasına Emniyet'ten açıklama geldi

Türkiye

'Batman'da küçük çocuğu 27 kişi istismar etti' iddiasına Emniyet'ten açıklama geldi

"Batman'da küçük çocuğa 27 kişi tecavüz etti" iddiasıyla ilgili Batman Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet açıklamasında "Cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır." dedi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Batman Valiliği'nden açıklama 

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda ne sanık ne de tanıklar arasında hiçbir kamu görevlisinin adının geçmediğini vurgulandı.

Valilik, bölücü terör örgütüne yakın bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucuların, olayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gercüş ilçesinde mağdurun cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiçbir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken bölücü terör örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."


İlgili Haberler
Bu hafta kullanıma girecek Çin aşısı hakkında 5 soru 5 cevapHafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Lüks sınıfta İsveç hakimiyeti
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Havanda su
Rauf Tamer
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Murat Çelik
Kılıçdaroğlu'na 2 kritik soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
12 Mart anısı: Asker kişi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı