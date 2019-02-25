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Batman'da otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Batman’da karayolu üzerinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

25 Şubat 2019, Pazartesi 08:30
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Batman'da otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Batman-Hasankeyf karayolunda bir otomobilin üzerinde koltuk takımı ve bagajında beyaz eşya ile seyrettiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü.

KOLTUK SEVDASI!

Otomobilin üzerine iple tutturulan koltuk takımının olduğunu gören vatandaşlar, telefonları ile tehlikeli yolculuğu kaydetti. Kamyonete bile zorlukla sığacak koltuk takımının otomobilin üzerine konularak trafiğe çıkılması sürücülerin tepkisini çekti.


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