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Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir TIR'da yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi

22 Temmuz 2019, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı TIR'da narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.

Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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