Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi
Batman'da bir TIR'da yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi
Bir ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı TIR'da narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.
Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA