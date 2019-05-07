Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, Bıçakçı köyü yakınlarında meydana geldi.

Batman’a taziyeye gitmekte olan henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Kozluk istikametine gitmekte olan Eyüp Adanır kontrolündeki hafif ticari araca çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Veysel Günce (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BATMAN (İHA)