Batman'da, pandemi tedbirleri nedeniyle 30 Mart 2020'den beri yapılamayan tren seferleri, kontrollü normalleşmenin ardından bugün tekrar başladı. Trenler istasyonda dezenfekte edildikten sonra seferlere çıkıldığını belirten Batman Gar Müdürü Şazil Baran, yolculukların HES koduyla yapıldığını söyledi. Baran, "Gar Müdürlüğü'ne gelen yolcular, ateş ölçerle salona alınıyor. Maske şartıyla birlikte HES kodunu göstermek zorunda olan yolcuların ateşi ölçüldükten sonra trene alınıyor. İlk seferi Diyarbakır'a yaptık. Sabah 30, öğle saatlerinde ise 70 civarında yolcuyu istasyonumuzdan uğurladık" dedi.

Seferlerin başlamasına sevindiklerini belirten yolculardan Zülfi İnan, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sıkı kontrollerden geçiyoruz. HES koduyla yolcular trene alınıyor. Daha önce Diyarbakır’a gitmek için minibüse 25 TL veriyorduk, trene ise 7 lira ödüyoruz. Seferlerin başlamasına sevindik" diye konuştu.

DHA



