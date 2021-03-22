Ekonomi Batman'da tren seferleri 1 yıl sonra yeniden başladı

Batman'da tren seferleri 1 yıl sonra yeniden başladı

Ekonomi

Batman'da tren seferleri 1 yıl sonra yeniden başladı

Batman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen tren seferlerine 1 yıl sonra yeniden başlandı. Gar Müdürü Şazil Baran, yolculukların Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yapıldığını söyledi.

22 Mart 2021, Pazartesi 23:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Batman'da, pandemi tedbirleri nedeniyle 30 Mart 2020'den beri yapılamayan tren seferleri, kontrollü normalleşmenin ardından bugün tekrar başladı. Trenler istasyonda dezenfekte edildikten sonra seferlere çıkıldığını belirten Batman Gar Müdürü Şazil Baran, yolculukların HES koduyla yapıldığını söyledi. Baran, "Gar Müdürlüğü'ne gelen yolcular, ateş ölçerle salona alınıyor. Maske şartıyla birlikte HES kodunu göstermek zorunda olan yolcuların ateşi ölçüldükten sonra trene alınıyor. İlk seferi Diyarbakır'a yaptık. Sabah 30, öğle saatlerinde ise 70 civarında yolcuyu istasyonumuzdan uğurladık" dedi.

Seferlerin başlamasına sevindiklerini belirten yolculardan Zülfi İnan, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sıkı kontrollerden geçiyoruz. HES koduyla yolcular trene alınıyor. Daha önce Diyarbakır’a gitmek için minibüse 25 TL veriyorduk, trene ise 7 lira ödüyoruz. Seferlerin başlamasına sevindik" diye konuştu.

DHA

İlgili Haberler
Bölgesel tren seferleri kaldığı yerden devam ediyorSon dakika: Ankara-Sivas hızlı tren seferleri başlıyor! Bakan duyurdu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Birinci sınıf sürüş deneyimi
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Prim eksiğimi borçlanarak tamamlayabilir miyim?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Askerde bile eline silah almamıştı
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
'Kaplama' ekonomisi! Lastik başına 5.100 lira kâr
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Ev almak için 15 adım
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Havalimanı'na birincilik ödülü