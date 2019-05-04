Batman’da yeni obruk oluştu

Alınan bilgiye göre, Batman-Silvan Kara yolundaki Bıçakçı köyü yakınlarında obruk olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya iletti.

Olay yerine gelen jandarma ve Karayolları ekipleri yolu tek taraflı trafiğe kapattıktan sonra obruğu toprakla doldurdu. Köy sakinlerinden Mustafa Şengül, obruğu fark ettikten sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini belirterek, zamanında olaya müdahalede bulunan ekiplere teşekkür etti.

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Bıçakçı köyünde 7 Nisan’da 12 metre derinliğinde 8 metre genişliğinde obruk oluşmuş, 11 Nisan’da da 5 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde yeni bir obruk tespit edilmişti.

BATMAN (AA)