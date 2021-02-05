Kokusunu ayrı tadını ayrı seveceğiniz baton kek tarifi, favori tarifleriniz arasına girecek. Sevdiklerinize hazırlamak için baton kek tarifi arıyor ya da baton kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Baton kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Baton kek tarifi

Baton kek malzemeleri

1 su bardağı şeker

3 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2-2,5 su bardağı un

Baton kek yapılışı

Fırınınızı 170 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Baton kek kalıbınızı tereyağı veya sıvı yağ ile yağlayın. Yumurtaları derin bir kaba kırın ve şekeri üzerine serpin. Köpük köpük olana kadar mikser ile çırpın. Süt ve yağı ekleyin. Çırpmaya devam edin. Kısa bir süre sonra kabartma tozu, vanilin ve unu eleyerek ekleyin. Çırpmaya devam edin. Tereyağı veya sıvı yağ ile yağlanmış baton kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız kek harcını içine boşaltın. Önceden ısıtılmış fırınına keki verin ve pişmeye bırakın. İlk 25 dakika fırının kapağını açmayın ve kürdan testi ile kekinizin pişip pişmediğini kontrol edin. Kekiniz piştikten sonra fırından alın ve ılımaya bırakın. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.



