Batshuayi’nin ardından Beşiktaş’tan iki transfer daha!

Beşiktaş transferde yeniden atağa kalktı. Valentin Rosier, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal transferlerini bitirerek taraftarlarının yüzünü güldüren Beşiktaş, Michy Batshuayi transferine de noktayı koymak üzere. Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin ardından iki yıldız ismi daha İstanbul'a getiriyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son şampiyon Beşiktaş, 2021-2022 sezonuna da fırtına gibi başladı. Siyah Beyazlılar sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek adeta bıraktığı yerden başladı.

BATSHUAYI AN MESELESİ

Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamak üzere. Siyah Beyazlılar, Belçikalı golcüyle her konuda anlaşma sağlarken Chelsea ile pazarlıklar da son aşamaya geldi.

SERGEN YALÇIN AÇIKLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamasında " Avrupa’dan oyuncu almak, doğru oyuncu almak çok zor. 3-4 alternatifimiz vardı ama sıkıntılar yaşadık. Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta burada olacaktır. İstediğimiz oyuncular var, iyi de ücretler veriyoruz ve Şampiyonlar Ligi’nde de oynayacağız. Bu durum da elimizi güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

GOLCÜDEN SONRA 2 İSİM DAHA BİTİYOR!

Golcü transferinde Chelsea'nin yıldız ismi Batshuayi büyük oranda anlaşan ve İngiliz kulübü ile küçük pürüzleri halletmeye çalışan Beşiktaş ön libero ve stoper için de temaslarını devam ettiriyor.

FERNANDO MARTINS DE YOLDA!

Çin kulübü Beijing Guoan ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı ön libero Fernando Martins için Mircea Lucescu'dan onay alınmıştı.

KULÜBÜYLE PAZARLIK HALİNDE

Luce'nin kefil olmasının ardından temaslarını sıklaştıran Beşiktaş, Brezilyalı ön bilero için Çin kulübü ile pazarlık aşamasında. Temasların gün boyu devam ettiği öğerenildi.

DENSWIL İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Stoper mevkisi için ise son durak İtalya Ligi Serie A oldu. Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol ayaklı Hollandalı stoper Stefano Denswil için İtalyan kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

2 MİLYON EURO

28 yaşında ve 1.88 boyundaki Denswil'in piyasa değeri 3.5 milyon Euro olsa da Beşiktaş 2 milyon Euro civarında bir bedelle stoper transferini tamamlamayı hedefliyor.