Kış mevsiminin başında veya sonunda yada mevsim ortasında battaniyeleri temizlemek istiyorsanız ve battaniye nasıl temizlenir bilgi almak istiyorsanız "battaniye nasıl yıkanır" detaylar haberimizde.

Battaniye nasıl yıkanır?

Çamaşır makinesinde battaniye nasıl yıkanır?

Çamaşır makinesinde battaniye yıkanacak ise yüksek sıcaklıkta yıkamamalısınız. En yüksek 30 - 35 derece olmalı. Battaniyeyi yıkarken normal deterjan kullanabilirsiniz ve bol miktar da yumuşatıcı kullanmanız battaniyenin tüylerini oldukça yumuşatır. Çamaşır makinesinde battaniyeyi sıkarken, sıkmasını 500 - 600 dereceye ayarlayın.

Elde battaniye nasıl yıkanır?

büyük bir leğenin içerisine battaniye koyulur ve üzerine ılık su doldurulur. Deterjandan veya kalıp sabundan bir miktar koyulur ve ayakla bir 10 dakika çiğnenir. Daha sonra bol suyla 2 - 3 kere durulanır ve bir yerden sarkıtılarak süzülmeye bırakılır.

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