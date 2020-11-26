Battaniyedeki lekeler nasıl çıkar? Battaniye lekeleri nasıl temizlenir?
Yaz aylarında baza altlarında ya da sandıklarda saklanan battaniyeleri çıkartmanın tam vakti olduğu bu zamanlarda battaniyeleri çıkartan birçok kişi lekelerinde nasıl çıkacağı konusunda kara kara düşünüyor. Peki, battaniyedeki lekeler nasıl çıkar? Battaniye lekeleri nasıl temizlenir? Battaniyeleri eskisi gibi yepyeni yapmak için haberimize bir göz atın.
26 Kasım 2020, Perşembe 16:20 Son Güncelleme:
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Battaniyelerde oluşan lekeleri temizlemek için birçok yöntem var. Peki, battaniyedeki lekeler nasıl çıkar? Battaniye lekeleri nasıl temizlenir? Battaniyeleri eskisi gibi yepyeni yapmak için haberimize bir göz atın.
Battaniye temizliği ve leke çıkarma yöntemleri;
- Battaniyeler düzenli olarak belirli zamanlarda yıkanmalıdır.
- Haftada 2 kere havalandırmalı ve silkelenmelidir.
- Eğer battaniyemizin üzerinde çay, kahve gibi ufak lekeler oluşmuşsa; ıslak bir beze bulaşık deterjanı dökerek güzelce silmeliyiz. Ardından temiz bir bez ile durulamalıyız. Daha sonra battaniyemizi balkonumuza asıp havalandırarak kurutmalıyız.
- Battaniyenizde eskiden kalma lekeler varsa ve bulaşık deterjanı ile çıkacak gibi değilse farklı markaların leke çıkartıcılarında alıp bir kova içerisine birkaç saat basın. Daha sonra süzülmesini sağlayıp çamaşır makinesinde yıkayın.
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