Battaniyelerde oluşan lekeleri temizlemek için birçok yöntem var. Peki, battaniyedeki lekeler nasıl çıkar? Battaniye lekeleri nasıl temizlenir? Battaniyeleri eskisi gibi yepyeni yapmak için haberimize bir göz atın.

Battaniye temizliği ve leke çıkarma yöntemleri;

Battaniyeler düzenli olarak belirli zamanlarda yıkanmalıdır.

Haftada 2 kere havalandırmalı ve silkelenmelidir.

Eğer battaniyemizin üzerinde çay, kahve gibi ufak lekeler oluşmuşsa; ıslak bir beze bulaşık deterjanı dökerek güzelce silmeliyiz. Ardından temiz bir bez ile durulamalıyız. Daha sonra battaniyemizi balkonumuza asıp havalandırarak kurutmalıyız.

Battaniyenizde eskiden kalma lekeler varsa ve bulaşık deterjanı ile çıkacak gibi değilse farklı markaların leke çıkartıcılarında alıp bir kova içerisine birkaç saat basın. Daha sonra süzülmesini sağlayıp çamaşır makinesinde yıkayın.



