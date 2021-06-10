Battlefield 2042 resim olarak tanıtıldı

DICE ve EA, modern dünyaya yeniden döndüğümüz yeni Battlefield oyununu duyurdu. 128 oyuncu desteği sunan Battlefield 2042, Dünya Savaşları sırasında geçen iki oyundan sonra seriyi düzensizlikle değişmiş yakın gelecekteki bir yere taşıyor. Oyuncular, Conquest ve Breakthrough gibi güncellenmiş çok oyunculu modlardan yepyeni Hazard Zone’a kadar birçok büyük deneyim de yaşayabilecek.

DICE oyunun hikayesi hakkında şunları söyledi: "2042'de aşırı hava olayları ve kaynak çatışmaları küresel güç dengesini değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya savaşın eşiğindeyken, vatansız muharebe gazilerinin bir karışımı Görev Kuvvetleri olarak bilinen bağımsız gruplar oluşturdu. Daha önce hiç görülmemiş bu savaş sahnesinde geleceği tanımlamak için savaşın."

Battlefield 2042 ya da Battlefield 6’nın Türkiye fiyatı ne kadar?

Battlefield 2042, 23 Ekim 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Oyunun ilk oynanış görüntülerinin de 13 Haziran'da paylaşılacağı açıklandı. Battlefield 2042'nin fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam) - 419 TL

Xbox One - 499,99 TL

Xbox Series - 559 TL

PlayStation 4 / PlayStation 5- 500 TL