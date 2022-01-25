Battlefield 2042 tamamen ücretsiz olabilir
Electronic Arts, Battlefield 2042 oyununun gidişatından memnun olmadığını belirtti. Bununla birlikte şirket, Battlefield 2042 ‘nin ücretsiz olması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.
25 Ocak 2022, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Battlefield 2042, çıkışından önce oldukça büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak oyun, çıkışı ile birlikte negatif geri dönüşler alırken, bekleneni veremedi. Electronic Arts da bu durumun farkında. Sızdırılan bilgilere göre EA, Battlefield 2042’den para kazanmayı devam ettirebilmek için tüm seçenekleri değerlendiriyor.
19 Kasım 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC oyuncuları için çıkış yapan Battlefield 2042, oyuncuları memnun edemedi. Hatta oyun, Steam sayfasında “Çoğunlukla Olumsuz” geri dönüşlere sahip.
Bununla birlikte sızdırılan bilgilere göre EA, Battlefield 2042 ‘nin ücretsiz olma ihtimalini değerlendiriyor. Şirket, oyunun ücretsiz olması ile daha fazla para kazanabilir. Oyun içi alışveriş ile elde edilecek gelir, oyunun satışı ile elde edilecek geliri geçtiği taktirde, şirket çok daha fazla gelir elde edebilir.
Battlefield 2042 minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Core i5 6600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Battlefield 2042 önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan