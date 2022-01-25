Battlefield 2042 tamamen ücretsiz olabilir

Battlefield 2042, çıkışından önce oldukça büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak oyun, çıkışı ile birlikte negatif geri dönüşler alırken, bekleneni veremedi. Electronic Arts da bu durumun farkında. Sızdırılan bilgilere göre EA, Battlefield 2042’den para kazanmayı devam ettirebilmek için tüm seçenekleri değerlendiriyor.

19 Kasım 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC oyuncuları için çıkış yapan Battlefield 2042, oyuncuları memnun edemedi. Hatta oyun, Steam sayfasında “Çoğunlukla Olumsuz” geri dönüşlere sahip.

Bununla birlikte sızdırılan bilgilere göre EA, Battlefield 2042 ‘nin ücretsiz olma ihtimalini değerlendiriyor. Şirket, oyunun ücretsiz olması ile daha fazla para kazanabilir. Oyun içi alışveriş ile elde edilecek gelir, oyunun satışı ile elde edilecek geliri geçtiği taktirde, şirket çok daha fazla gelir elde edebilir.

Battlefield 2042 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Core i5 6600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042 önerilen sistem gereksinimleri