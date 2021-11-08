Battlefield 2042, toplamda 22 silah ile çıkış yapacak

Battlefield 2042 daha çıkmadan oyuncuları üzen bir haberle gündemde. Reddit’de oyunu erken elde eden bir kullanıcının paylaştığı görsele Battlefield 2042, yalnızca 22 silah ile çıkış yapacak. Bu silahlardan 3 tanesi tabanca, 4 tanesi SMG, 4 tanesi Assault Rifle, 2 tanesi LMG, 3 tanesi Marksman Rifle, 3 tanesi Sniper Rifle ve 3 tanesi de pompalı tüfek olacak. Yaklaşık 2000 yoruma sahip olan Reddit gönderisinde, yorumların birçoğu negatif.

Battlefield 2042; PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X | S için 19 Kasım’da çıkış yapacak. Xbox Game Pass üyeleri ise oyunu %10 indirim ile satın alabilecek ve 10 saat deneme hakkına sahip olacak.



