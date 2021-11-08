Bilim & Teknoloji Battlefield 2042, toplamda 22 silah ile çıkış yapacak

Battlefield 2042, toplamda 22 silah ile çıkış yapacak

Bilim & Teknoloji

Battlefield 2042, toplamda 22 silah ile çıkış yapacak

Call of Duty: Vanguard’ın en büyük rakibi Battlefield 2042, ilk başta toplamda 22 silah ile çıkış yapacak.

08 Kasım 2021, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
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Battlefield 2042 daha çıkmadan oyuncuları üzen bir haberle gündemde. Reddit’de oyunu erken elde eden bir kullanıcının paylaştığı görsele Battlefield 2042, yalnızca 22 silah ile çıkış yapacak. Bu silahlardan 3 tanesi tabanca, 4 tanesi SMG, 4 tanesi Assault Rifle, 2 tanesi LMG, 3 tanesi Marksman Rifle, 3 tanesi Sniper Rifle ve 3 tanesi de pompalı tüfek olacak. Yaklaşık 2000 yoruma sahip olan Reddit gönderisinde, yorumların birçoğu negatif.

Battlefield 2042; PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X | S için 19 Kasım’da çıkış yapacak. Xbox Game Pass üyeleri ise oyunu %10 indirim ile satın alabilecek ve 10 saat deneme hakkına sahip olacak.


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