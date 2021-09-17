Battlefield 2042’nin çıkış tarihi ertelendi

Battlefield 2042’nin ertelenme haberi hem oyunun resmi Twitter hesabından hem de DICE stüdyosu genel müdürü Oskar Gabrielson tarafından paylaşıldı.

Oskar Gabrielson, son zamanlarda pek çok büyük oyunun ertelenmesine sebebiyet gösterilen pandemiyi öne sürdü. Gabrielson erteleme haberi için şunları söyledi: “Küresel pandemi sırasında yeni nesil Battlefield oluşturmak geliştirici ekibimiz için ön görülemeyen zorluklar yarattı. Oyunun amacı ve boyutunu göz önüne aldığımızda ekiplerimizin çıkışa doğru yaklaşırken stüdyolarına döneceğini umduk. Bunun güvenli bir şekilde oluşmasına izin vermeyen güncel şartlar ve ekiplerin evlerinden yaptığı sıkı çalışmayla oyuncular için Battlefield 2042 vizyonunu sağlamak üzere ekstra zamanın önemli olduğunu hissediyoruz.”

Battlefield 2042, 2013’te çıkan Battlefield 4’ün doğrudan devamı niteliğinde olacak. Normalde 22 Ekim 2021’de Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve Series S için piyasaya sürülecek oyunun Call of Duty için büyük bir risk yaratacağı tahmin ediliyordu.

Kararın ardından Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapacak.