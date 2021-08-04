Battlefield 2042’nin PC sistem gereksinimleri göründü
Battlefield serisinin yeni oyun bu yıl hayranlarıyla buluşacak. Yıl sonunda çıkış yapacak Battlefield 2042’den sistem gereksinimleri ise ortaya çıktı.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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Tom Henderson, Twitter hesabında Battlefield 2042’nin önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini paylaştı.
İşte karşınızda Battlefield 2042 PC sistem gereksinimleri:
PC Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD FX-8350
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- RAM: 8GB
- VRAM: 4GB
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
- Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti
- DirectX: 12
- 512Kbps ve yukarısı internet bağlantısı
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600
- İşlemci (Intel): Core i7 4790
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT
- Ekran Kartı (Nvidia): GeForce RTX 2060
- DirectX: 12
- 512Kbps ve yukarısı internet bağlantısı
Battlefield 2042 sistem gereksinimleri resmi olarak açıklanmadı.
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