Bilim & Teknoloji Battlefield 2042’nin PC sistem gereksinimleri göründü

Battlefield 2042’nin PC sistem gereksinimleri göründü

Bilim & Teknoloji

Battlefield 2042’nin PC sistem gereksinimleri göründü

Battlefield serisinin yeni oyun bu yıl hayranlarıyla buluşacak. Yıl sonunda çıkış yapacak Battlefield 2042’den sistem gereksinimleri ise ortaya çıktı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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Tom Henderson, Twitter hesabında Battlefield 2042’nin önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini paylaştı.

İşte karşınızda Battlefield 2042 PC sistem gereksinimleri:

PC Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD FX-8350
  • İşlemci (Intel): Core i5 6600K
  • RAM: 8GB
  • VRAM: 4GB
  • Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
  • Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti
  • DirectX: 12
  • 512Kbps ve yukarısı internet bağlantısı

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600
  • İşlemci (Intel): Core i7 4790
  • RAM: 16GB
  • VRAM: 8GB
  • Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT
  • Ekran Kartı (Nvidia): GeForce RTX 2060
  • DirectX: 12
  • 512Kbps ve yukarısı internet bağlantısı

Battlefield 2042 sistem gereksinimleri resmi olarak açıklanmadı.

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