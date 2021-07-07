Bilim & Teknoloji Battlefield 5 Amazon Prime üyeleri için ücretsiz hale geldi

Battlefield 5 Amazon Prime üyeleri için ücretsiz hale geldi

Bilim & Teknoloji

Battlefield 5 Amazon Prime üyeleri için ücretsiz hale geldi

Amazon Prime üyelerinin ücretsiz bir şekilde erişebildiği Prime Gaming oyunları bölümünde Battlefield 5 dahil toplamda 8 farklı oyun ücretsiz oldu.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 08:36 Son Güncelleme:
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Battlefield 4 ve Battlefield 1'in ardından Prime Gaming daha önce de duyurduğu gibi Battlefiled 5'i ücretsiz veriyor. Diğer Battlefield oyunlarında olduğu gibi ücretsiz oyunu Origin kodu olarak alıyorsunuz. Diğer oyunlar direkt olarak Prime Gaming üzerinden oynanıyor.

Prime Gaming’in ağustos ayında sunduğu ücretsiz oyunlar şu şekilde:

  • Battlefield 5
  • Lost Horizon 2
  • Another Lost Phone: Laura's Story
  • Planet Alpha
  • A Normal Lost Phone
  • Indiana Jones and the Fate of Atlantis
  • Metamorphosis
  • Secret Files: Tunguska

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