Battlefield 5 Amazon Prime üyeleri için ücretsiz hale geldi

Battlefield 4 ve Battlefield 1'in ardından Prime Gaming daha önce de duyurduğu gibi Battlefiled 5'i ücretsiz veriyor. Diğer Battlefield oyunlarında olduğu gibi ücretsiz oyunu Origin kodu olarak alıyorsunuz. Diğer oyunlar direkt olarak Prime Gaming üzerinden oynanıyor.

Prime Gaming’in ağustos ayında sunduğu ücretsiz oyunlar şu şekilde: