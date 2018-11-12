Battlefield 5 için nefes kesen çıkış

FPS tarafında oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Battlefield, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. 2. Dünya Savaşı’nı konu edinecek olan Battlefield 5, normal şartlarda geçtiğimiz Ekim ayında satışa sunulacaktı. Fakat geliştirme sürecinde karşılaşılan aksiliklerden ötürü, oyunun çıkış tarihi 1 ay sonrasına yani 20 Kasım’a ertelenmişti.

Dice tarafından yapılan açıklamada, oyunu tam anlamıyla hazır hale getirmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş ve yaşanan gecikmeden ötürü oyun severlerden özür dilenmişti.

Nitekim kısa süre önce Battlefield V’in gold statüsüne ulaştığı, yani yapım aşamasının tamamen sona erdiği duyuruldu. Artık PC ve konsollara konuk olmak için gün sayan Battlefield V’ten bir video daha geldi.

Oyunun çıkışına özel olarak yayınlanan bu videoya yukarıdaki oynatıcıdan göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Battlefield V’in ilk çıkışında oyundaki Battle Royale modu oynanabilir olmayacak. Bu mod önümüzdeki Aralık ayında gelecek olan bir güncelleme ile oyuna eklenecek. Battle Royale modu haricindeki 2 oynanabilir modun da Aralık ayındaki güncelleme ile oyuna dahil olacağı belirtilmişti.

PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan Battlefield 5, 20 Kasım’da raflardaki yerini almış olacak.