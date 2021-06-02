Battlefield 6’nın tanıtım tarihi resmi olarak duyuruldu

Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 6'nın tanıtılacağı tarih resmi olarak açıklandı. Battlefield 6'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre oyun, 9 Haziran 2021'de resmi olarak tanıtılacak. Battlefield'ın resmi YouTube kanalından Türkiye saati ile 17.00'da tanıtım yapılacak.

Oyunun mevcut konsollara da gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat yeni Battlefield 6’ın PS5, Xbox Series X/S ve PC haricinde PS4 ve Xbox One konsolları için de piyasaya sürülmesi bekleniyor.







