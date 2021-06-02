Bilim & Teknoloji Battlefield 6’nın tanıtım tarihi resmi olarak duyuruldu

Battlefield 6’nın tanıtım tarihi resmi olarak duyuruldu

Bilim & Teknoloji

Battlefield 6’nın tanıtım tarihi resmi olarak duyuruldu

Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı yeni Battlefield oyunu Battlefield 6’nın önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacağı duyuruldu.

02 Haziran 2021, Çarşamba 12:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 6'nın tanıtılacağı tarih resmi olarak açıklandı. Battlefield 6'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre oyun, 9 Haziran 2021'de resmi olarak tanıtılacak. Battlefield'ın resmi YouTube kanalından Türkiye saati ile 17.00'da tanıtım yapılacak.

Oyunun mevcut konsollara da gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat yeni Battlefield 6’ın PS5, Xbox Series X/S ve PC haricinde PS4 ve Xbox One konsolları için de piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Dev şirketleri yönetip tasarruftan ödün vermiyorlar
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Telefonların bataryalarını en hızlı şekilde tüketen uygulamalar