Batuhan Büke, sağlık çalışanlarının sesi oldu

İlk parçası YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan albüm ile ilgili Batuhan Büke şunları söyledi: “Anne ve babam sağlık çalışanı. Babam Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olduğundan Covid-19 sürecinde en fazla risk altında olan sağlık çalışanlarından biri. Son dönemde görülen sağlık çalışanları ile ilgili üzücü haberler herkesi olduğundan daha fazla benim gibi sağlık çalışanı yakınlarını endişelendirmektedir. Bu duygularla yaptığım *Her Şey Sağlığım İçin C-19* isimli albümü de onlara ithaf ediyorum. Her şey onlara destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için.”

Batuhan Büke 15 Kasım 2004 doğumlu. İzmir gibi güzel bir şehirde dünyaya gelen genç müzisyen 5 yaşında piyanoya başlamış. Annesi Akile Büke tarafından piyano derslerine başlaması sağlanan Büke, Maria Rita Epik Müzik Okulu’na gitti. Royale Academy’de 2. Sınıfta eğitimine devam ederken İstanbul’a taşınmalarından dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Piyanist Burçin Büke ve babası Profesör Doktor Çağrı Büke’ye kendilerine verdikleri destek için teşekkür eden Batuhan Büke “Müzik eğitimim yarıda kamış olabilir. Ama içimdeki müzisyen hala çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Corona virüs salgını ile sarsılan dünya ve ülkemizdeki sağlık çalışanlarına destek olmak için besteler yaptım. Seçtiğim 3 enstrümantal parça ile oluşturduğum albüm YouTube kanalımda yayınlanmaya başladı. Çok yakında tüm platformlarda albümü dinlemek mümkün olacak.” dedi.

Herkes taşın altına elini koymalı

“Corona virüs hayatımızı felce uğratan bir salgın olarak hayatımıza girdi. Pek çok insan bu salgın yüzünden hayatını kaybetti. Özellikle sağlık çalışanları çok büyük risk altında. Bu salgıla mücadelede herkes taşın altına elini koymalı. Bütün işi sağlık çalışanlarına yıkmak doğru değil.

Bilim Kurulu’nun açıkladığı tedbirlere sıkı sıkıya uymak bir vatandaşlık görevidir. Bu sayede salgının yayılması yavaşlayabilir ve sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma ve ölüm riski azalabilir.” Diyen Batuhan Büke bu alanda üzerine düşeni yapmak üzere “Her Şey Sağlık İçin” isimli bir müzik albümü yaptı ve bunu sağlık çalışanlarıyla yakınlarına adadı.