Bebeklik Batuhan isminin anlamı nedir? Batuhan isminin özellikleri

Batuhan isminin anlamı nedir? Batuhan isminin özellikleri

Bebeklik

Batuhan isminin anlamı nedir? Batuhan isminin özellikleri

Batuhan isminin anlamı ve Batuhan isminin özellikleri anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Dünyaya gelecek bebekleri için heyecanlanan ebeveynler Batuhan isminin anlamını ve Batuhan isminin özelliklerini öğrenmek için internet ortamında araştırma yapıyor. Batuhan isminin anlamını ve özelliklerini merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler.

26 Aralık 2020, Cumartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Batuhan isminin anlamı ve özellikleri anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Batuhan ismi ülkemizde en çok kullanılan erkek isimleri arasında yer alıyor. Batuhan ismi hem anlam olarak hem de özelliklerinin güzel olması açısından çok sevilen isimlerden biri. Batuhan isminin anlamını merak edenlere isim analizi hazırladık. Batuhan isminin anlamı nedir, Batuhan isminin özellikleri nelerdir, sorularına vermiş olduğumuz bilgilere isim analizinden cevap bulabilirsiniz.

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Batuhan isminin anlamı nedir?

1.Yürekli Yiğit, Yiğitler Yiğidi

2.Efsaneleşmiş Türk Kahramanı. Dede Korkut Öykülerinde Adı Geçen Yiğit

3.TDK Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar.

4.Batu Han, Moğol hükümdar, Altın Orda Devleti kurucusu.

5.Altınordu devletinin kurucusu (1204-1255). Cengiz Han’ın torunu

Batuhan isminin özellikleri

1.Aniden sinirlenebilirler.

2.İş hayatında başarıları yüksektir. Kendisinden farklı bir görüş onları durduramaz aksine daha fazla hırs yapmalarına neden olur.

3.İlişkilerinde sevdikleri insanlara karşı oldukça yakındırlar.

Batuhan isminin kökeni:Farsça/Arapça

Batuhan isminin cinsiyeti: Erkek 


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