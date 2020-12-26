Batuhan isminin anlamı nedir? Batuhan isminin özellikleri

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Batuhan isminin anlamı nedir?

1.Yürekli Yiğit, Yiğitler Yiğidi

2.Efsaneleşmiş Türk Kahramanı. Dede Korkut Öykülerinde Adı Geçen Yiğit

3.TDK Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar.

4.Batu Han, Moğol hükümdar, Altın Orda Devleti kurucusu.

5.Altınordu devletinin kurucusu (1204-1255). Cengiz Han’ın torunu

Batuhan isminin özellikleri

1.Aniden sinirlenebilirler.

2.İş hayatında başarıları yüksektir. Kendisinden farklı bir görüş onları durduramaz aksine daha fazla hırs yapmalarına neden olur.

3.İlişkilerinde sevdikleri insanlara karşı oldukça yakındırlar.

Batuhan isminin kökeni:Farsça/Arapça

Batuhan isminin cinsiyeti: Erkek







