Son olarak Kırmızı takım oyuncuları aile ödülünü kazanamamış ve yalnızca kısa bir süreliğine ailesiyle görüşme imkanı verilmişti.

Annesine olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Batuhan, ödülü kazanmamasına rağmen annesiyle hasret giderme imkanını çok kısa bir miktara sığdırabilmişti.

BATUHAN KARACAKAYA’YI ÜZEN HABER

Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Hanım koronavirüse yakalandı. Haberin Batuhan'a verilip verilmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.