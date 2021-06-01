Batuhan Karacakaya'yı üzen haber
Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan Karakaya’nın annesi koronavirüse yakalandı. Ilıcalı’nın bu akşam yayınlanacak bölümde Karakaya’ya bu konu hakkında bilgi vereceği ise merak konusu oldu.
01 Haziran 2021, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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Son olarak Kırmızı takım oyuncuları aile ödülünü kazanamamış ve yalnızca kısa bir süreliğine ailesiyle görüşme imkanı verilmişti.
Annesine olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Batuhan, ödülü kazanmamasına rağmen annesiyle hasret giderme imkanını çok kısa bir miktara sığdırabilmişti.
BATUHAN KARACAKAYA’YI ÜZEN HABER
Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Hanım koronavirüse yakalandı. Haberin Batuhan'a verilip verilmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.