Survivor'ın 47 bölümünde, İsmail ve Batuhan'ın arasında büyük gerginlik yaşandı. Batuhan, İsmail'in kendisiyle sürekli tartışmaya girdiğini, ekip arkadaşlarıyla kavga etse bile sürekli karşısına İsmail'in çıktığını söyleyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi. Kaptanlık kavgası yaşayan ikili, konseyde içini döktü.

Kaptanlıkla ilgili konuşmak istediğini söyleyen Batuhan, "Gönül isterdi ki hiç bu konu açılmasın. Kaptanlık, derdi olunacak bir konu olmasın. Ama bana gelen tepkiler her geçen hafta büyümeye başladı. Geçen hafta açık açık, Sen görürsün, sen nasıl böyle bir konuşmaya girersin, sen göreceksin" gibi ithamlara maruz kaldım." dedi.

"24 YAŞINDAYIM AMA 54 HİSSEDİYORUM"

Batuhan, "Ben 8 yaşımdan beri setlerde büyüdüm. Çok insan tanıdım, çok kazım yedim. Ben burada da abi dediğim insanlardan kazık yedim. Ama yine de sustum. Susmayı saygı zannettiler. Ben büyüdükçe anladım ki sustuğum her an ruhum zedeleniyor. 24 yaşındayım ama 54 gibi hissediyorum. Halının altına süpürmekle olmuyor. Bundan sonra konuşacağım" dedi.

Söz alan İsmail de, "Batuhan gitmiş Barış'a diyor ki abi sen bana çok büyük kötülük yaparsın diyor. Barış gidince sonrasında kaptan ben oldum. Beni kastediyor yani. Beni en iyi anlaştığım isim Batuhan'dı. Tabii ki fikir ayrılıkları olabilir ama Batuhan ön plana çıkmak isteyen birisi..."

SURVİVOR'DA GERGİN ANLARIN YAŞANDIĞI BÖLÜMÜN TAMAMI:

SURVİVOR'DA SOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öte yandan Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İlk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu. Dün akşamki konseyde ise beş yarışmacı Hanzade'nin adını yazdı ve Hanzade ikinci eleme adayı olarak belirlendi.