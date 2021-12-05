Futbol 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti

'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti

Futbol

'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu 74 yaşında vefat etti. Arpacıoğlu 1971-1977 yılları arasında sarı lacivertli formayı giymişti.

05 Aralık 2021, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanırken, Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.


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