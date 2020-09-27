Magazin Bay Yanlış, ekranlara veda ediyor

Bay Yanlış, ekranlara veda ediyor

Magazin

Bay Yanlış, ekranlara veda ediyor

Fox TV'de yayınlanan 'Bay Yanlış' dizisi için final kararı alındı.

27 Eylül 2020, Pazar 17:02 Son Güncelleme:
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Fox TV'de yayınlanan 'Bay Yanlış' dizisi ile ilgili flaş bir karar alındı. Can Yaman'ın başrolünde olduğu 'Bay Yanlış', 14. bölümde ekranlara veda edecek.

Yaz başında Fox TV'de başlayan romantik komedi dizisi 'Bay Yanlış' dizisinden kötü haber geldi. Yeni sezon dizilerinin başlaması sonrasında reytingleri düşen dizi için final kararı alındı.

Başrollerinde Can Yaman ile Özge Gürel’in yer aldığı 'Bay Yanlış' dizisinin ne zaman final yapacağı da belli oldu. Bay Yanlış 3 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 14. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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