Magazin Bay Yanlış final yaptı

Bay Yanlış final yaptı

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Bay Yanlış final yaptı

Ekranların yeni dizisi sayılan Bay Yanlış final dedikoduları ile gündeme gelmişti. Bay Yanlış dizisi 02 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen 14. bölüm ile final yaptı.

03 Ekim 2020, Cumartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Yapımını Gold Film, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın yazdığı “Bay Yanlış” dizisi bitiyor mu sorusu gündeme gelmişti. Dün akşam yayınlanan 14. bölüm ile Bay Yanlış final yaparak ekranlara veda etti.

Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi’den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi’ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür’le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der.

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