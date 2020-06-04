Can Yaman ve Özge Gürel yeniden partner oluyor. Daha önce Dolunay dizisi ile çok sevilen ikili Bay Yanlış ile yeniden ekranlara geliyor. 'Bay Yanlış'ın ilk fotoğrafları basına yansımasıyla oyuncular özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Özge Gürel uzun süredir yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu ile birlikte.

FOX TV'de yayınlanacak Bay Yanlış dizisinde Can Yaman zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür’ü, Özge Gürel ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşamak isteyen Ezgi’yi canlandıracak.

Özge Gürel kimdir, kaç yaşında?

5 Şubat 1987 yılında İstanbul Silivri’de doğan Özge Gürel’in annesi ev hanımı babası ise emeklidir. İlk ve orta öğrenimini Silivri’de tamamlayan genç oyuncu Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bırakmış ve oyuncu olma hayallerini gerçekleştirmeye koyulmuştur. Önce oyunculuk sonra da oyuncu yönetimi dersleri alan Özge Gürel, kısa sürede yapımcıları dikkatini çekti. Şimdiler hala şan, dans ve diksiyon derslerine devam ettiğini söylüyor.

İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır.

2014 yılında sevilen dizi “Medcezir” de “Ada” rolüne hayat vermiştir.

İlk başrolü “Kiraz Mevsimi”yle oldu.

2014 yılında yayın hayatın atılan ve döneminde oldukça popüler “Kiraz Mevsimi” dizisindeki Öykü rolüyle çok sevildi. Kiraz Mevsimi ile yıldızı parlayan genç oyuncu, dizide Serkan Çayoğlu ile başrolü paylaşıyordu.

2017 yılında ekranlara gelen ve Berk Cankat ile başrolü paylaştığı “Yıldızlar Şahidim” dizisiyle ekranlara döndü. Ancak dizi uzun ömürlü olamadı.

Rol aldığı diziler:

Dolunay

Yıldızlar Şahidim

Kiraz Mevsimi

Muhteşem Yüzyıl

Medcezir

Kızım Nerede?







