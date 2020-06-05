Bay Yanlış'ın ilk kareleri yayınlandı: Bay Yanlış dizisi oyuncuları ve konusu
Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz sezonunun merakla beklenen dizisi “Bay Yanlış”ın ilk kareleri basına yansıdı. Bay Yanlış dizisinin konusu ne? Bay Yanlış dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bay Yanlış'ın konusu.
05 Haziran 2020, Cuma 09:27 Son Güncelleme:
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Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.
Bay Yanlış dizisi oyuncuları
- Can Yaman
- Özge Gürel
- Fatma Toptaş
- Cemre Gümeli
- Gürgen Öz
- Sarpcan Köroğlu
- Lale Başar
- Serkay Tütüncü
- Anıl Çelik
- Feri Baycu Güler
- Ece İrtem
- Kimya Gökçe Aytaç
- Suat Sungur
- Taygun Sungar
Bay Yanlış dizisi konusu
Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan ve yaza damga vurmaya hazırlanan “Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?
Aşk mı, mantık mı?
Ya ikisi arasında kalırsan...
Hangisini seçersin?
Kadınlar aşkı mı yanlış yaşıyor?
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