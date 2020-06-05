Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.

Can Yaman

Özge Gürel

Fatma Toptaş

Cemre Gümeli

Gürgen Öz

Sarpcan Köroğlu

Lale Başar

Serkay Tütüncü

Anıl Çelik

Feri Baycu Güler

Ece İrtem

Kimya Gökçe Aytaç

Suat Sungur

Taygun Sungar

Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan ve yaza damga vurmaya hazırlanan “Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Aşk mı, mantık mı?

Ya ikisi arasında kalırsan...

Hangisini seçersin?

Kadınlar aşkı mı yanlış yaşıyor?

Yanlış adamlara mı aşık oluyor?







