Bayan Hitler operasyonla yakalandı

İtalya'da neo-Nazi siyasi örgütlenmesine yönelik 16 kentte operasyonlar gerçekleştirildi. İtalyan kaynaklarına göre, Ulusal İtalyan Sosyalist İşçi Partisi adlı bir neo-Nazi partisi oluşturmak isteyen örgüt, geçen yıl online olarak Bayan Hitler Güzellik Yarışması düzenledi. Sözde güzellik yarışmasının kazananı olarak Bayan Hitler seçilen ve Milano'da yaşayan 26 yaşındaki Francesca Rizzi, polisin düzenlediği baskınlar sonucunda gözaltına alındı. Francesca Rizzi yarışmaya Eva Braun takma adıyla katılmış ve sırtına devasa bir gamalı haç ile Nazi kartalı dövmesi yaptırmıştı. İtalyan polisinin kara gölgeler adını verdiği operasyonda Bayan Hitler'in yanı sıra 19 kişi daha gözaltına alındı. Baskın yapılan 16 adreste, Nazi dönemine ait silahlar, bıçaklar, flamalar ve döküman bulundu.

Rizzi'nin suç ortakları arasında, 'Hitler'in Başçavuşu' olarak anılan, Antonella Pavia adlı orta yaşlı bir kadın memur var. Örgütün eğitim acentalarından sorumlu olduğundan şüphelenilen bir başka kişinin de Calabrian Ndrangheta mafyası ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Irkçı partinin, İngiltere'nin neo-Nazi hareketi Combat 18 de dahil olmak üzere Avrupa'da diğer bir çok sağ gruplar ile temas halinde olduğuna inanılıyor. Dedektifler ayrıca, İtalyan şüphelilerin Portekiz 'in sağ Yeni Sosyal Düzeni ile de temaslarda bulunduğunu belirtti. Partililer, kendilerine üye toplamak için sosyal medyayı kullanıyor ve birbirlerine Militia olarak kodluyorlardı.

Irkçı örgütün başındaki kişilerden birinin Calabrian mafyası Ndrangheta'nın üyesi olduğu belirtildi. Yetkililer, mafya üyesi için, önceki soruşturmalarda polisle işbirliği yaptığını ve aşırı sağ Forza Nuova partisinin yerel lideri olduğunu söyledi.



