Tadını severek yiyeceğiniz bayat ekmek böreği tarifi, günün her saati lezzetle yiyebileceğiniz enfes bir tarif. Peki, bayat ekmek böreği nasıl yapılır? Bayat ekmek böreği tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

BAYAT EKMEK BÖREĞİ TARİFİ

Bayat etmek böreği malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 demet maydanoz

1 adet ekmek (10-12 dilim)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet domates

5 adet çarliston biber

3 adet kapya biber

6 dilim hindi jambon

1 su bardağı kaşar peyniri

Bayat ekmek böreği yapılışı

Yumurta, süt, sıvı yağ ve baharatları bir kaseye alın. İnce ince doğradığınız maydanozu da ekleyerek güzelce karıştırın. Ekmek dilimlerinin her iki tarafına da azar azar tereyağı veya margarin sürün. Yağlamış olduğunuz yuvarlak kek kalıbına dilimleri aralıklı olarak yerleştirin. Domatesleri yuvarlak biçimde dilimleyin. Çarliston ve kapya biberi de ikiye veya dörde bölerek dilimleyin. Tohumlarını ve sapını atın. Hindi füme dilimlerini de ortadan ikiye bölün. Ardından her ekmek dilimi arasına 1 dilim domates, 1 dilim çarliston, 1 dilim kapya biber ve 1 yarım dilim hindi füme olacak şekilde dizin. Ardından rendelenmiş kaşar peynirini de dilimlerin aralarına sıkıştırarak eşit bir şekilde dağıtın. Hazırlamış olduğunuz yumurta ve sütlü karışımı bir kepçe ile kek kalıbındaki dizmiş olduğunuz malzemelerin üzerinde gezdirin. Her tarafına döktüğünüzden emin olun. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Sıcak servis edin.