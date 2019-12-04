Ekmek toplum tarafından oldukça kutsal kabul edilen bir besin kaynağıdır. Evde bulunan bayat ekmekleri çöpe atmak yerine alternatifi bol olan pratik tariflerle değerlendirebilirsiniz. Eğer "bayat ekmek nasıl değerlendirilir, bayat ekmek ile yapılan pratik tarifler" arıyorsanız detaylar haberimizde.

Bayat ekmek nasıl değerlendirilir? Bayat ekmek ile yapılan tarifler

Yumurtalı ekmek

Eğer ekmeğiniz 1 gün önceden kalma ise ertesi güne kahvaltı alternatifi olarak yumurtalı ekmek yapabilirsiniz.

Peynirli ekmek

Ekmeğiniz 1 gün öncesinden kalma ise dilimleyip üzerine peynir, yumurta, biber koyup fırına verin. Çok lezzetli bir kahvaltı alternatifi olacaktır.

Galeta Unu

Bayatlamış ekmeği fırına atıp iyice kurutun. Kuruyan ekmeği mutfak robotundan geçirdiğinizde galeta unu elde etmiş olacaksınız.

Kruton

Bayat ekmekleri küp küp doğrayın ve üzerine zeytinyağıyla birlikte baharat ekleyin. 150 derecelik fırında pişirin. Çorbaların yanında oldukça lezzetli olacaktır.

Tirit

Bir kap içerisine bayat ekmekleri dizin. Soğanı tuz ile birlikte iyice ezin. Tepsiye sıraladığınız ekmeklerin üzerine yayın ve haşlanmış et suyunu üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.

Bayat ekmeği değerlendirmenin en kolay yöntemi köfte yapmak için ayırmaktır. Kalan bayat ekmeği direk derin dondurucuda saklayın. Köfte yapacağınız zaman çıkartıp kullanın.

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