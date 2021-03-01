Bayatlamayan kurabiye tarifi ve yapılışı: Bayatlamayan kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Tazeliğini uzun süre koruyan kurabiye yapmak istiyorsanız bayatlamayan kurabiye tarifi tam size göre. Bir kere yapılan kurabiyeyi uzun süre yemek isteyenler bayatlamayan kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Severek yiyeceğiniz bayatlamayan kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
01 Mart 2021, Pazartesi 15:35 Son Güncelleme:
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Kolayca yapabileceğiniz bayatlamayan kurabiye tarifi, favori tarifiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için bayatlamayan kurabiye tarifi arıyor ya da bayatlamayan kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bayatlamayan kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...
BAYATLAMAYAN KURABİYE TARİFİ
Bayatlamayan kurabiye malzemeleri
- 125 gram oda sıcaklığında margarin
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 adet oda sıcaklığında yumurta sarısı
- Yarım paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
- 2-2,5 su bardağı un
Üzeri İçin;
- İri çekilmiş fındık
- 1 adet yumurta akı
Bayatlamayan kurabiye yapılışı
Bir kaba margarini ve pudra şekerini koyup iyice karıştırın. Üzerine yumurtayı, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip karıştırmaya devam edin. Azar azar unu ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Hazırlanan kurabiyeleri önce yumurta akına sonrada fındık kırığına batırıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 170° fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuyan kurabiyeleri cam bir kavanoza koyup ağzını hava almayacak şekilde kapatın. 1 ay boyunca tazeliğini koruyan kurabiyeleri serin bir yerde saklayın.