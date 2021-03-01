Kolayca yapabileceğiniz bayatlamayan kurabiye tarifi, favori tarifiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için bayatlamayan kurabiye tarifi arıyor ya da bayatlamayan kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bayatlamayan kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...

BAYATLAMAYAN KURABİYE TARİFİ

Bayatlamayan kurabiye malzemeleri

125 gram oda sıcaklığında margarin

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet oda sıcaklığında yumurta sarısı

Yarım paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

2-2,5 su bardağı un

Üzeri İçin;

İri çekilmiş fındık

1 adet yumurta akı

Bayatlamayan kurabiye yapılışı

Bir kaba margarini ve pudra şekerini koyup iyice karıştırın. Üzerine yumurtayı, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip karıştırmaya devam edin. Azar azar unu ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Hazırlanan kurabiyeleri önce yumurta akına sonrada fındık kırığına batırıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 170° fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuyan kurabiyeleri cam bir kavanoza koyup ağzını hava almayacak şekilde kapatın. 1 ay boyunca tazeliğini koruyan kurabiyeleri serin bir yerde saklayın.



